احدث الأخبار

الصحراء الكبرى في إفريقيا “أخطر مكان في تاريخ كوكب الأرض”
أبرز المواد
 الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية
أبرز المواد
 ماهي الأطعمة االممنوعة والمناسبة لمريض السكري في رمضان
أبرز المواد
 هولندا تلغي الدوري بشكل مفاجئ ولا لقب لأياكس
أبرز المواد
 الخام الأميركي يصعد 30% متجاوزاً كارثة «الاثنين الأسود»
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تعلن عن “تعاون كبير” لإنتاج عقاقير ل”كورونا”.. وإتاحتها للجميع
أبرز المواد
 “المغامس”: مبادرات الدولة طوق نجاة للقطاع الخاص لتجاوز أزمة كورونا
أبرز المواد
 انتشار كورونا على متن مدمرة أمريكية في البحر الكاريبي
أبرز المواد
 أمير حائل يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
منطقة حائل
 نائب أمير حائل : يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
منطقة حائل
 بريطانيا تعرب عن “القلق الشديد” بسبب قمر صناعي إيراني
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تفتتح سوق مركزي “مؤقت ” للخضار والفواكه في حي العزيزية بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
الصحراء الكبرى في إفريقيا “أخطر مكان في تاريخ كوكب الأرض”

الصحراء الكبرى في إفريقيا “أخطر مكان في تاريخ كوكب الأرض”

أبرز المواد
الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

أبرز المواد
ماهي الأطعمة االممنوعة والمناسبة لمريض السكري في رمضان

ماهي الأطعمة االممنوعة والمناسبة لمريض السكري في رمضان

أبرز المواد
هولندا تلغي الدوري بشكل مفاجئ ولا لقب لأياكس

هولندا تلغي الدوري بشكل مفاجئ ولا لقب لأياكس

أبرز المواد

الخام الأميركي يصعد 30% متجاوزاً كارثة «الاثنين الأسود»

الخام الأميركي يصعد 30% متجاوزاً كارثة «الاثنين الأسود»
http://almnatiq.net/?p=857087
المناطق_وكالات

واصلت أسعار النفط ارتفاعها  مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، وهو ما طغى على انعكاسات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يتسبب في إضعاف الطلب ويغرق المنشآت بالمخزونات

ونحو الساعة 1445 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 12.91 في المائة مقارنة مع الجلسة السابقة إلى 23 دولارا غداة أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما تحت عتبة 16 دولارا. وارتفع برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي المرجعي تسليم يونيو بنسبة 30.48 في المائة إلى 17.98 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 18.15 دولار

وكان الخام الأميركي ارتفع بنسبة 19 في المائة الأربعاء بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة «بتدمير» أي سفينة إيرانية تقترب بشكل خطير من سفن أميركية في الخليج، المنطقة الأساسية لنقل النفط. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها الخميس بعد أن رد رئيس الحرس الثوري الإيراني على واشنطن متوعدا بـ«رد موجع» إذا ما نفذ ترمب تهديداته

ومن جهة موازية، ارتفعت أسعار النفط وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا التي تعصف باقتصادات العالم، بينما تحركت ولاية أوكلاهوما الأميركية أيضا لمساعدة شركات النفط على ضخ كميات أقل

وفي الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، قالت الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة بولاية أوكلاهوما إن بمقدور الشركات إغلاق الآبار دون أن تخسر عقود تأجيرها، في نصر مبدئي لمنتجي النفط الأميركيين الذين يواجهون مصاعب ويسعون إلى انفراجة من انهيار السوق بعد قفزة في الإنتاج. وأوكلاهوما هي رابع أكبر ولاية إنتاجا للنفط بالولايات المتحدة

وقال كريغ أرلام، المحلل لدى «أوندا»، إن «التغير في المعدلات قد يكون مضللا» مع هذه المستويات المنخفضة للأسعار. وقالت إيبك أوزكردسكايا من «سويس كوت بنك» إنه لدعم الأسعار يمكن لأحد الخيارات «تغذية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ما يثير مخاوف على إمدادات النفط»، وأضافت أن «هذا ما يفعله دونالد ترمب حاليا»

ويؤكد بيورنار تونهوغن من «ريستاد إنرجي» أن المستثمرين يحللون هذه التغريدة بأنها «تهديد لإنتاج وصادرات» هذه المنطقة من العالم الغنية بالنفط. وقالت «فيليب فيتشرز» إن الخبراء بأسواق النفط يشككون في «أسباب بيان الرئيس (دونالد ترمب)، بينما تشهد أسعار نفط غرب تكساس الوسيط وبرنت انهيارا تاريخيا»

روابط ذات صلة

الصحراء الكبرى في إفريقيا “أخطر مكان في تاريخ كوكب الأرض”

الصحراء الكبرى في إفريقيا “أخطر مكان في تاريخ كوكب الأرض”
الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية
ماهي الأطعمة االممنوعة والمناسبة لمريض السكري في رمضان

ماهي الأطعمة االممنوعة والمناسبة لمريض السكري في رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*