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الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية
http://almnatiq.net/?p=857095
المناطق_وكالات

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع تقارير تثير الشكوك حول فشل العلاج المحتمل لفيروس “كورونا”، لتسجل خسائر أسبوعية

وكانت أسهم السفر والترفيه أكبر الخاسرين في البورصات الأورويبة حيث تراجعت بأكثر من 3 بالمائة

وتراجعت معنويات المخاطرة لدى المستثمرين بعد أن أوضح تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” فشل العقار الذي كشفت عنه شركة “جلياد ساينس” في تحسين ظروف مرضى “كورونا”

ومن جهة أخر، وقع قادة دول الاتحاد الأوروبي على حزمة التحفيز المتفق عليها بالفعل والبالغ قيمتها 500 مليار يورو (542.15 مليار دولار) لمواجهة فيروس كورونا، لكن خطة التعافي طويلة الأجل تظل عالقة في المناقشات

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حذرت من أن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش بنسبة تصل إلى 15 بالمائة هذا العام في أسوأ السيناريوهات

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني انخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة على الإطلاق خلال مارس/آذار الماضي، كما تراجعت ثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا لأدنى مستوى على الإطلاق

وعند الختام، تراجع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً مستوى 329.5 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 1.2 بالمائة

كما هبط المؤشر البريطاني “فوتسي” بنحو 1.3 بالمائة إلى 5752.2 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.6 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم

وشهد المؤشر الألماني “داكس” هبوطاً بنحو 1.7 بالمائة إلى 10336.09 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.7 بالمائة

كما انخفض المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 1.3 بالمائة مسجلاً 4393.3 نقطة، ليسجل تراجعاً بنحو 2.3 بالمائة خلال الأسبوع الجاري

وبحلول الساعة 4:15 مساءً، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.0795 دولار

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