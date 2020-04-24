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عالم فيروسات ألماني: كورونا بدأ بالانحسار ولم يعد معديًا كما كان في السابق

عالم فيروسات ألماني: كورونا بدأ بالانحسار ولم يعد معديًا كما كان في السابق
http://almnatiq.net/?p=857104
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ذكرت وسائل إعلام، أن المعلومات القادمة من ألمانيا تؤكد أن هناك دلائل ومؤشرات على أن وباء كورونا في طريقه إلى الانحسار قريبًا، بحسب عالم الفيروسات الألماني الشهير بيتر ستيرك.

وقال إن نسبة انتقال الفيروس من الشخص المصاب في ألمانيا إلى الآخرين انخفضت، مشيرًا إلى أنه وللمرة الأولى معدل الإصابة بالفيروس أقل من شخص واحد بمعنى أن المصاب لن يعدي أكثر من شخص واحد بعد أن كانت النسبة بمعدل شخصين ونصف.

وأكد أن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر تضعف مع الوقت ليصبح غير معدي بدرجة كبيرة كما كان في السابق، لافتًا إلى أن الفيروس في طريقه إلى الانحسار.

وأوضح أن نسبة من ظهرت عليهم أعراض المرض قلت، بالتزامن مع انخفاض إمكانية حدوث مضاعفات تؤدي إلى الوفاة، مؤكدًا أن الإحصائيات في الدول الأوروبية التي مثلت بؤرة للفيروس تؤكد هذه المعلومات.

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