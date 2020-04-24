صحة عسير تطلق خطتها التوعوية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك

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أطلقت صحة عسير خطها التوعوية خلال شهر رمضان المبارك لرفع مستوى الوعي الصحي وتقديم المحتويات الموثوقة للمستفيدين بما يتناسب مع احتياج المجتمع خلال الشهر الفضيل وفق المحددات المعتمدة من الوزارة .

وأوضحت صحة عسير أن الخطة تتضمن نشر تغريدات يومية مكثفة للتوعية عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – ١٩ ) وكذلك توعية المجتمع بالنصائح اللازمة خلال الصيام.

وتضمنت الخطة رسائل صوتية يومية من أطباء مختصين ومسابقة رمضانية وفيديوهات توعوية بعدة لغات ، وفقرة لأكثر الأسئلة أهميةً والإجابة العلمية الدقيقة عنها ، ورصد ميداني مصور لجهود أبطال الصحة في الميدان ، وفيديوهات توعوية وبث مباشر .

وتأتي هذه الجهود المكثفة لرفع الوعي الصحي وبمتابعة من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.