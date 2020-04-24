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صحة عسير تطلق خطتها التوعوية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك

صحة عسير تطلق خطتها التوعوية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=857105
المناطق_عسير

أطلقت صحة عسير خطها التوعوية خلال شهر رمضان المبارك لرفع مستوى الوعي الصحي وتقديم المحتويات الموثوقة للمستفيدين بما يتناسب مع احتياج المجتمع خلال الشهر الفضيل وفق المحددات المعتمدة من الوزارة .

وأوضحت صحة عسير أن الخطة تتضمن نشر تغريدات يومية مكثفة للتوعية عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – ١٩ ) وكذلك توعية المجتمع بالنصائح اللازمة خلال الصيام.

وتضمنت الخطة رسائل صوتية يومية من أطباء مختصين ومسابقة رمضانية وفيديوهات توعوية بعدة لغات ، وفقرة لأكثر الأسئلة أهميةً والإجابة العلمية الدقيقة عنها ، ورصد ميداني مصور لجهود أبطال الصحة في الميدان ، وفيديوهات توعوية وبث مباشر .

وتأتي هذه الجهود المكثفة لرفع الوعي الصحي وبمتابعة من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.

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