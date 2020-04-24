جمعية “خيرات” وهيئة ” الأوقاف” توزعان 112800 وجبة في رمضان للمستفيدين منها بالرياض

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أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة بمدينة الرياض اليوم مبادرة ” تفطير صائم ” خلال شهر رمضان بدعم من الهيئة العامة للأوقاف ، تستهدف تجهيز وتوزيع 112800 ألف وجبة بواقع 3780 وجبة يومياً في عدد من أحياء مدينة الرياض.

وأوضح المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة عبدالله السبيعي أنه يتم تحضير هذه الوجبات وفقا لشروط ومقاييس تضمن توفير الصحة والسلامة للمستفيدين من تلك الوجبات وتستمر الحملة إلى نهاية شهر رمضان المبارك بعد أن سمح رسميًا للجمعية للقيام بهذه المهمة الخيرية في هذا الشهر الفضيل.

وأفاد بأن هذا المبادرة هي امتداد لمبادرات مشتركة بين الهيئة العامة للأوقاف وجمعية خيرات لحفظ النعمة بالرياض برعاية وكالة الأنباء السعودية “واس” التي تدعم تغطية مثل هذه الأعمال الخيرية في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع .