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وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان

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وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان

وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=857121
المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه وباسم جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل سمو الأمير عبد الله بن بندر المولى عز وجل بأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة.

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