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بعد اقتراح ترامب.. “ديتول” تحذر من حقن مرضى كورونا بالمطهرات

بعد اقتراح ترامب.. “ديتول” تحذر من حقن مرضى كورونا بالمطهرات
http://almnatiq.net/?p=857122
المناطق_متابعات

حذر مسؤولو مصانع مستلزمات التنظيف، من استخدام المطهرات وإدخالها جسم الإنسان للعلاج من فيروس كورونا، وذلك بعدما ‏اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدامها داخل الجسم للقضاء على كورونا.

وقال ريكيت بنكيسر المسؤول في الشركة المصنعة لمنظفات “ديتول” و”لايسول”، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدام المنتجات المطهرة لجسم الإنسان سواء عن طريق الحقن أو البلع أو غيرها.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن فكرة حقن مرضى فيروس كورونا بالمطهرات مثيرة لاهتمامه، ما اضطر الشركة المصنعة لمنظفات “ديتول” و”لايسول” للتحذر من إدخالها جسم الإنسان، وذلك بالتزامن مع تصريحات أطباء بأن فكرة حقن المرضى بمواد التطهير خطيرة.

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