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محافظ الخفجي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك

محافظ الخفجي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك

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محافظ الخفجي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك

محافظ الخفجي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=857127
المناطق – سطام الفروان

رفع محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع باسمه وباسم أهالي محافظة الخفجي أغلى وأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وإلى سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد نائب أمير المنطقة الشرقية حفظهم الله جميعاً بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يجعل هذا الشهر عز وتمكين للإسلام والمسلمين كما سأل سبحانه أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يرحم من قضى في جبهة الحد الجنوبي من جنود الوطن وأن يجعلهم في عداد الشهداء وأن يشفي ويعافي الجرحى منهم .

وأردف “الهزاع” بأننا نعيش ظروف صعبة استثنائية على كافة البشرية والعالم أجمع، من تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد، الا ان قيادتنا الرشيدة قدمت الغالي و النفيس للتصدي لهذه الجائحة، سائلا الله أن يعيد هذا الشهر الكريم علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية ونحن ننعم بموفور الصحة والعافية ومسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي حفط الله البلاد والعباد من كل مكروه .

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