احدث الأخبار

الصحة: خدمة موعد متاحة للتصفح مجانًا وبدون استهلاك للبيانات
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان
أبرز المواد
 محافظ الخفجي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك
المنطقة الشرقية
 مؤسسة النقد تساهم في مساندة القطاع الخاص للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا
أبرز المواد
 بعد اقتراح ترامب.. “ديتول” تحذر من حقن مرضى كورونا بالمطهرات
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو الأفراد للاستفادة من هاتف زكاتي وتطبيق (زكاتي) لإخراج الزكاة إلكترونيًا
أبرز المواد
 صحة عسير تطلق خطتها التوعوية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 عالم فيروسات ألماني: كورونا بدأ بالانحسار ولم يعد معديًا كما كان في السابق
أبرز المواد
 الدكتور العثيمين: كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص حكومة المملكة على صحة وسلامة الإنسان
أبرز المواد
 شؤون الحرمين الشريفين بالتعاون مع شركة المياه الوطنية تبدأ بتوزيع عبوات مياه زمزم مؤقتاً من خلال منصة “هناك”
أبرز المواد
 الصحراء الكبرى في إفريقيا “أخطر مكان في تاريخ كوكب الأرض”
أبرز المواد
 الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية
أبرز المواد
الصحة: خدمة موعد متاحة للتصفح مجانًا وبدون استهلاك للبيانات

الصحة: خدمة موعد متاحة للتصفح مجانًا وبدون استهلاك للبيانات

أبرز المواد
وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان

وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان

أبرز المواد
محافظ الخفجي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك

محافظ الخفجي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك

المنطقة الشرقية
مؤسسة النقد تساهم في مساندة القطاع الخاص للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا

مؤسسة النقد تساهم في مساندة القطاع الخاص للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا

أبرز المواد

الصحة: خدمة موعد متاحة للتصفح مجانًا وبدون استهلاك للبيانات

الصحة: خدمة موعد متاحة للتصفح مجانًا وبدون استهلاك للبيانات
http://almnatiq.net/?p=857134
المناطق_الرياض

أعلنت الصحة أنه وبالتعاون مع هيئة الاتصالات فقد تمت إتاحة خدمة موعد للتصفح مجاناً وبدون استهلاك بيانات، سواء عبر التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني بحيث يتمكن المستفيد من إجراء اختبار كورونا “التقييم الذاتي”، والتأكد من صحته فيما يتعلق بأعراض فيروس كورونا.

وأهابت الصحة بجميع الشركات والقطاع الخاص بحث موظفيها والعمال على الدخول لخدمة موعد، وإجراء التقييم للتأكد من سلامة الجميع.

وأبانت الصحة أن الخدمة مهمة جدًّا ومتاحة لجميع أفراد المجتمع (المواطن والمقيم)، ومتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتةً إلى أنه بالإمكان إجراء التقييم بشكل يومي للاطمئنان على صحة المستفيد، وأيضًا إضافة من حوله والتأكد من سلامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن التقييم الذاتي يأتي تواصلًا للإجراءات الاحترازية والمبادرات النوعية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد ١٩، والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

روابط ذات صلة

وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان

وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان
مؤسسة النقد تساهم في مساندة القطاع الخاص للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا

مؤسسة النقد تساهم في مساندة القطاع الخاص للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا
بعد اقتراح ترامب.. “ديتول” تحذر من حقن مرضى كورونا بالمطهرات

بعد اقتراح ترامب.. “ديتول” تحذر من حقن مرضى كورونا بالمطهرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*