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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي هنأه خلاله بحلول شهر رمضان

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي هنأه خلاله بحلول شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=857139
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

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