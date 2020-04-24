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بلدية دومة الجندل تغلق موقعاً وعدداً من السوبر ماركات الغذائية لمخالفتها الإشتراطات البلدية

بلدية دومة الجندل تغلق موقعاً وعدداً من السوبر ماركات الغذائية لمخالفتها الإشتراطات البلدية

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بلدية دومة الجندل تغلق موقعاً وعدداً من السوبر ماركات الغذائية لمخالفتها الإشتراطات البلدية

http://almnatiq.net/?p=857140
المناطق_ محمد الحسن

أسفرت الجولات التفتيشية الميدانية لمراقبي بلدية محافظة دومة الجندل عن أغلاق موقعاً وعدداً من السوبرماركات التابعة لهذا الموقع بسبب مخالفته للمعايير وللأشتراطات البلدية ،وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تستهدف المحلات الغذائية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية وإلتزامها بتطبيق الأشتراطات البلدية

وأوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم  العنزي ،أن الفرق التفتيشية أثناء جولاتها المكثفة تمكنت من ضبط موقعاً مخالفاً لجميع الأشتراطات البلدية ضبط بداخله مواد غذائية مخزنه بطريقة غير صحية ومعقمات ومطهرات تقدر 2900كجم ، كما تم ضبط مواد غدائية منتهية الصلاحية
وعلى الفور تم مصادرة جميع الكميات المضبوطة وإتلافها بالطريقة الصحية وإغلاق الموقع المخالف والسوبرماركت المرتبطة بهذا الموقع وتطبيق العقوبة الموجبه للأئحة المخالفات والاشتراطات البلدية والتي تمثلت بالاتي : سوء التخزين والتداول وعرض مواد غذائية في أماكن غير مرخص لها وضبط مواد منتهية الصلاحية وخلط المطهرات والمنظفات مع المواد الغذائية.
وأكد المهندس العنزي أن هذه الحملات المكثفة التي ينفذها مراقبي البلدية يأتي حرصا منها على صحة وسلامة المواطن والمقيمين.مهيباً بالجميع بالتعاون مع مراقبي البلدية والإبلاغ عن المخالفات بالإتصال على الرقم الخاص بالطوارئ البلدية 940

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