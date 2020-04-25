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محافظ أملج يتفقد الميدان ويشارك رجال الأمن وجبة الإفطار 

محافظ أملج يتفقد الميدان ويشارك رجال الأمن وجبة الإفطار 
http://almnatiq.net/?p=857147
المناطق- فايز السميري
تابَعَ محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي في اول يوم لبداية شهر رمضان المبارك جهودَ الجهات الأمنية في تنفيذ أمر وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله بمنع التجول الجزئي ، وتغير موعده في رمضان من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءً.
ووقف ” البازعي” على عدد من النقاط، واطلع على سير العمل، وأثنى على الجهود التي تُبذل لتطبيق منع التجول الجزئي.
وتناول محافظ أملج الافطار مع رجال الأمن المرابطين في الميدان مع خلو الشوارع من المركبات والمارة .
وأكد ” البازعي ” أن قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله جاء من شدة حرصه واهتمامه البالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال :  إن توجيهات ومتابعةأمير منطقة تبوك  مستمرة لنا ونقوم بالواجب، وسنستمر على ذلك، ورجال الأمن من الشرطة والمرور وكافة القطاعات الأمنية الأخرى في ميدان واحد لتنفيذ الأمر الملكي دون تهاون، ونسأل الله أن يجنّب وطننا كل مكروه.

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