في مبادرة وطنية أبناء العقيد سعيد الزهراني يساهمون بتخفيض ايجار إحدى الجهات الحكومية لديهم

المناطق_عادل الزهراني

لاقت ‏مبادرة أبناء العقيد سعيد محمد الزهراني استحسانا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بموقفهم النبيل في هذه الظروف التي يمر بها العالم من أحداث فيروس كورونا وكانت المبادرة تخفيض رسوم الإيجار لأحد الجهات الحكومية المستأجرة باحد العقارات لديهم بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة فهذا الموقف النبيل ليس مستغرب على أبناء هذا الوطن الغالي ووفائهم لوطنهم وقادتهم

فهم يستحقون الشكر ونأمل كل من له عقد تأجير مع الجهات الرسمية يساهم في تخفيف نسبة الإيجار ويحذو حذوهم كما فعل البعض تقديرا لهذا الوطن وما قدم لنا جميعا.