احدث الأخبار

رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تدعو لسد الفجوة التمويلية الصحية بشكل فوري
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: إجراءات الإغلاق ضرورة لإبطاء كوفيد 19
أبرز المواد
 وزراء السياحة بمجموعة العشرين يبحثون طرق لدعم القطاع
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تطلق برنامج التمويل المضمون بنسبة 95% بالتعاون مع كفالة
أبرز المواد
 بلدية دومة الجندل تغلق موقعاً وعدداً من السوبر ماركات الغذائية لمخالفتها الإشتراطات البلدية
منطقة الجوف
 في مبادرة وطنية أبناء العقيد سعيد الزهراني يساهمون بتخفيض ايجار إحدى الجهات الحكومية لديهم
منطقة الباحة
 محافظ أملج يتفقد الميدان ويشارك رجال الأمن وجبة الإفطار 
أبرز المواد
 الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تطلق برنامج “صحتك في بيتك “
أبرز المواد
 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تنظم ملتقى جامعة المجمعة الافتراضي المجتمعي الأول.
أبرز المواد
 جمعية “خيرات” وهيئة ” الأوقاف” توزعان 112800 وجبة في رمضان للمستفيدين منها بالرياض
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي هنأه خلاله بحلول شهر رمضان
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني هنأه خلاله بحلول شهر رمضان
أبرز المواد
رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تدعو لسد الفجوة التمويلية الصحية بشكل فوري

رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تدعو لسد الفجوة التمويلية الصحية بشكل فوري

أبرز المواد
الأمم المتحدة: إجراءات الإغلاق ضرورة لإبطاء كوفيد 19

الأمم المتحدة: إجراءات الإغلاق ضرورة لإبطاء كوفيد 19

أبرز المواد
وزراء السياحة بمجموعة العشرين يبحثون طرق لدعم القطاع

وزراء السياحة بمجموعة العشرين يبحثون طرق لدعم القطاع

أبرز المواد
مؤسسة النقد تطلق برنامج التمويل المضمون بنسبة 95% بالتعاون مع كفالة

مؤسسة النقد تطلق برنامج التمويل المضمون بنسبة 95% بالتعاون مع كفالة

أبرز المواد

رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تدعو لسد الفجوة التمويلية الصحية بشكل فوري

http://almnatiq.net/?p=857169

ناشد قادة مجموعة العشرين، كافة الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد إلى المساهمة في هذه الجهود وسد الفجوة التمويلية البالغ قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي، ولتحقيق هذا الهدف وحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف ودعم اقتصادات الدول، لا بد من تضافر الجهود.
ويتسبب فيروس كورونا (كوفيد – 19) في إزهاق الأرواح وتشتيت الأسر وتهديد الاقتصاد، ولمحاربة هذا الفيروس، لابد من تقديم الدعم الفوري للاستجابة لحالات الطوارئ والتشخيص والعلاج وتطوير اللقاحات اللازمة وتصنيعها وتوزيعها.
وتتم الآن متابعة المساهمات الساعية لتحقيق هدف المجلس العالمي لرصد التأهب بجمع مبلغ 8 مليارات دولار أمريكي من خلال الموقع الالكتروني : www.g20.org وبصفتها رئيس مجموعة العشرين، تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 500 مليون دولار، وإيماناً بروح التضامن والتعاون فقد بذلت الدول والمنظمات الخيرية وشركات القطاع الخاص جهوداً استثنائية في المساهمة بتقديم 1.9 مليار دولار حتى الآن من أجل الوصول إلى الهدف البالغ قدره 8 مليارات دولار أمريكي، ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به.
من جانبه، قال الشربا السعودي لمجموعة العشرين، الدكتور فهد المبارك، إنّه لا يمكننا أن نقلل من أهمية التعاون والتضامن الدولي لمحاربة هذا الوباء.
وأضاف الدكتور المبارك أنّ التحديات العالمية تتطلب منّا تقديم حلول عالمية، وقد آن الأوان للوقوف ودعم الجهود للتوصل إلى لقاح، واتخاذ تدابير علاجية أخرى لمحاربة فيروس (كوفيد – 19)، وإننا نثني على الجهود التمويلية القائمة حول العالم ونؤكد على الحاجة الملحّة لسد الفجوة التمويلية.”
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة: إجراءات الإغلاق ضرورة لإبطاء كوفيد 19

الأمم المتحدة: إجراءات الإغلاق ضرورة لإبطاء كوفيد 19
وزراء السياحة بمجموعة العشرين يبحثون طرق لدعم القطاع

وزراء السياحة بمجموعة العشرين يبحثون طرق لدعم القطاع
مؤسسة النقد تطلق برنامج التمويل المضمون بنسبة 95% بالتعاون مع كفالة

مؤسسة النقد تطلق برنامج التمويل المضمون بنسبة 95% بالتعاون مع كفالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*