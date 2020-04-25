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الولايات المتحدة تدعم دول عدة بأجهزة التنفس الصناعي للتصدي لفيروس كورونا

الولايات المتحدة تدعم دول عدة بأجهزة التنفس الصناعي للتصدي لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=857170
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده سترسل أجهزة تنفس صناعي إلى إندونيسيا والإكوادور وهندوراس والسلفادور، لدعمها في مكافحة وباء فيروس كورونا.
جاء ذلك ضمن سلسلة تغريدات على حساب الرئيس الأميركي في تويتر، أكد فيها أنه أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس الإكوادور لينين مورينو ورئيس هندرواس أورلاندو هرنانديز، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة سترسل إليهم الأجهزة التي قامت بتصنيعها مؤخراً، إضافةً إلى أدوات الاختبار والفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.
كما أشاد ترامب بجهود دول أمريكا اللاتينية في مساعدة بلاده في كبح الهجرة غير الشرعية.

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