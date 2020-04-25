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“إتمام” ينهي الربع الأول 2020 باعتماد 30 مخططاً في مختلف مناطق المملكة

“إتمام” ينهي الربع الأول 2020 باعتماد 30 مخططاً في مختلف مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=857172
المناطق - الرياض

أنهى مركز خدمات المطورين إتمام الربع الأول من عام 2020 باعتماد 30 مخططاً سكنياً بمساحة إجمالية بلغت 61,421,980 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، حيث يأتي ذلك انطلاقًا من الهدف الإستراتيجي للمركز المتمثّل في تحسين آداء القطاع العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، حيث واصل “إتمام” تقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين.
وتصدرت المنطقة الشرقية المناطق من حيث المساحة الإجمالية للمخططات المعتمدة للربع الأول وذلك بمساحة تزيد عن 18 مليون متر مربع، تلتها منطقة عسير بمساحة تزيد عن 17 مليون متر مربع، فيما جاءت منطقة جازان ثالثة بمساحة تتجاوز 14 مليون متر مربع.
وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز خدمات المطورين (إتمام) للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، فقد أنجز المركز في الربع الأول من عام 2020 طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 1565 وحدة، كما قام المركز بإصدار شهادات لتأهيل المطورين العقاريين بلغت 27 شهادة، فيما تلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي بلغ 40 صكاً، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة وصل عددهم إلى 192 عاملاً على المشروعات السكنية.
ويرتكز الدور الإستراتيجي الذي يقدمه مركز خدمات المطورين “إتمام” كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة , كما يعد الدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة من خلال تذليل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خدمات المطورين.
ويعد مركز خدمات المطورين العقاريين أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

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