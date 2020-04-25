احدث الأخبار

رئيس شؤون الحرمين يثني على جهود إدارة الأمن: جهودهم مميزة
أبرز المواد
 مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق مرتفعة
أبرز المواد
 ترامب : لا يوجد عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا
أبرز المواد
 “إتمام” ينهي الربع الأول 2020 باعتماد 30 مخططاً في مختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تدعم دول عدة بأجهزة التنفس الصناعي للتصدي لفيروس كورونا
أبرز المواد
 رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تدعو لسد الفجوة التمويلية الصحية بشكل فوري
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: إجراءات الإغلاق ضرورة لإبطاء كوفيد 19
أبرز المواد
 وزراء السياحة بمجموعة العشرين يبحثون طرق لدعم القطاع
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تطلق برنامج التمويل المضمون بنسبة 95% بالتعاون مع كفالة
أبرز المواد
 بلدية دومة الجندل تغلق موقعاً وعدداً من السوبر ماركات الغذائية لمخالفتها الإشتراطات البلدية
منطقة الجوف
 في مبادرة وطنية أبناء العقيد سعيد الزهراني يساهمون بتخفيض ايجار إحدى الجهات الحكومية لديهم
منطقة الباحة
 محافظ أملج يتفقد الميدان ويشارك رجال الأمن وجبة الإفطار 
أبرز المواد
رئيس شؤون الحرمين يثني على جهود إدارة الأمن: جهودهم مميزة

رئيس شؤون الحرمين يثني على جهود إدارة الأمن: جهودهم مميزة

أبرز المواد
مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق مرتفعة

مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق مرتفعة

أبرز المواد
ترامب : لا يوجد عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا

ترامب : لا يوجد عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا

أبرز المواد
“إتمام” ينهي الربع الأول 2020 باعتماد 30 مخططاً في مختلف مناطق المملكة

“إتمام” ينهي الربع الأول 2020 باعتماد 30 مخططاً في مختلف مناطق المملكة

أبرز المواد

رئيس شؤون الحرمين يثني على جهود إدارة الأمن: جهودهم مميزة

رئيس شؤون الحرمين يثني على جهود إدارة الأمن: جهودهم مميزة
http://almnatiq.net/?p=857177
المناطق - وكالات

أثنى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جهود إدارة الأمن بالمسجد الحرام، لما يقدمونه من خدمات تنظيمية وأمنية، ومشاركة فاعلة مع الجهات العاملة.
وحث معاليه رجال إدارة الأمن على بذل المزيد من الجهود خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن دورهم في تقديم الخدمات وتنظيم الممرات وحراسة المرافق، ومشاركة رجال الأمن في تسهيل مهامهم التي يقومون بها في المسجد الحرام تأتي متوافقة لتطلعات ولاة أمر حفظهم الله.
وقدم معالي الرئيس العام شكره الجزيل لمنسوبي إدارة الأمن على جهودهم المميزة في المسجد الحرام ومرافقه، داعياً الله – عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء.

روابط ذات صلة

مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق مرتفعة

مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق مرتفعة
ترامب : لا يوجد عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا

ترامب : لا يوجد عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا
“إتمام” ينهي الربع الأول 2020 باعتماد 30 مخططاً في مختلف مناطق المملكة

“إتمام” ينهي الربع الأول 2020 باعتماد 30 مخططاً في مختلف مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*