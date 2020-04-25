خدمة فيديو جديدة من فيسبوك لمنافسة “هيمنة” زووم

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http://almnatiq.net/?p=857180

كشف فيسبوك، الجمعة، عن خدمة محادثات فيديو جديدة عبر “غرف” افتراضية يمكن للمستخدمين من خلالها زيارة أصدقائهم بواسطة الفيديو، في محاولة من الموقع الأزرق لجذب من تحولوا إلى تطبيق “زووم” للاجتماعات الافتراضية خلال فترات العزل.

والآن بات بإمكان مستخدمي تطبيق فيسبوك مسنجر اجراء محادثات فيديو بمشاركة 50 شخصا على الأكثر ولمدة مفتوحة، حتى لو لم يكن لديهم حسابات على موقع فيسبوك.

وقال موقع فيسبوك إن “غرف المحادثة” الجديدة، والتي أسماها “مسنجر رومز”، أو غرف الماسنجر، مخصصة للقاءات الاجتماعية مع الأصدقاء وأفراد العائلة سواء كان ذلك للاحتفال بعيد ميلاد أو أي مناسبة سعيدة أو ناد للقراءة على سبيل المثال، بعكس منصات تطبيق “زووم” التي تركز على اجتماعات العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ : “تطبيق ماسنجر رومز مصمم ليكون أكثر تلقائية وقدرة على الاكتشاف”.

وأضاف “أنا أبقي فقط على نافذة مفتوحة على جهاز الحاسوب خاصتي أو الهاتف ويمكن لأشخاص في العادة لا أقوم بجهد للاتصال بهم أن يدخلوا”.

وتابع: “أشعر أننا نفتقد لهذا في حياتنا في هذه الفترة”.

ويأتي إطلاق هذه الخاصية وسط تهافت المستخدمين على تطبيق “زووم” الذي صمم ليكون منصة للاجتماعات المخصصة للأعمال، اضافة إلى تطبيقات أخرى تقدم خدمات الاتصال عبر الفيديو لمساعدة الناس على لقاء بعضهم البعض خلال إجراءات الإغلاق.

وأشار زوكربرغ إلى أنه سيكون بامكان مستخدمي فيسبوك إنشاء غرف محادثة وتقرير من يمكن دعوته للمشاركة.

وأضاف: “قد أكون على أريكتي خلال عطلة نهاية الاسبوع وأقرر ارسال دعوة إلى جميع أصدقائي للدخول”.

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