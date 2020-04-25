وسائل إعلام في هونغ كونغ تتحدث عن وفاة زعيم كوريا الشمالية

المناطق - الرياض

نقلت وسائل إعلام في “هونغ كونغ” أنباء عن وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأكدت نائبة مدير قناة فضائية مدعومة من الصين في “هونغ كونغ” ، وهي ابنة أخت وزير الخارجية الصيني ، وفاة كيم .

وكانت وكالة رويترز قد نقلت يوم الثلاثاء الماضى عن مسؤول بالحزب الشيوعى الصينى، بعد تقارير إعلامية عن حالة كيم الصحية، قوله أن “حالة زعيم كوريا الشمالية ليست حرجة”.

جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت تقارير استخباراتية أمريكية أن كيم خضع لعملية جراحية.

كما نقلت قناة سي إن إن ، يوم الاثنين الماضى ، عن مصدر أمريكى آخر أن المخاوف حول صحة كيم موثوقة، لكن من الصّعب تقييم شدّتها.

وأفادت صحيفة “ديلي إن كيه” ، و هى صحيفة إلكترونية تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها وتغطيتها مركزة على كوريا الشمالية، أن كيم أجرى “عملية جراحية فى نظام القلب و الأوعية الدموية فى 12 أبريل الجارى.