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جامعة سنغافورة: قمة منحنى انتشار كورونا في السعودية مطلع مايو ونهايتها بداية يونيو

جامعة سنغافورة: قمة منحنى انتشار كورونا في السعودية مطلع مايو ونهايتها بداية يونيو

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جامعة سنغافورة: قمة منحنى انتشار كورونا في السعودية مطلع مايو ونهايتها بداية يونيو

جامعة سنغافورة: قمة منحنى انتشار كورونا في السعودية مطلع مايو ونهايتها بداية يونيو
http://almnatiq.net/?p=857205
المناطق - الرياض

تنبأت جامعة سنغافورة بأن تصل قمة منحنى انتشار كورونا في السعودية في بداية مايو والنهاية في بداية يونيو.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 15102 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي إن الحالات الجديدة توزعت بين عدة مدن، وتعود 25% منها لمواطنين سعوديين، بينما 75% منها كانت لمقيمين غير سعوديين.

ومن بين مجمل المصابين بكورونا في السعودية، هناك 93 “حالة حرجة” تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

 

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