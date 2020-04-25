أوروبا “تتحرر”.. دولة جديدة تعلن عودة المدارس والمتاجر

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http://almnatiq.net/?p=857216
المناطق - وكالات

في دليل جديد على رغبة الدول الأوروبية على تخفيف القيود التي فرضها وباء كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية، قررت بلجيكا فتح المتاجر والمدارس بشكل تدريجي.

ويطبق قرار بروكسل الجديد بدءا من 11 و18 مايو المقبل على التوالي، حسبما أعلنت رئيسة الوزراء صوفي ويلمس مساء الجمعة.

وكانت بلجيكا بدأت تطبيق إجراءات الحجر منذ منتصف مارس الماضي، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنها قررت تخفيف القيود لتسير على نهج دول أخرى منها ألمانيا والنمسا وغيرهما.

وفي البلد الذي يسكنه 11.5 مليون نسمة وأحصى حتى يوم الجمعة أكثر من 44 إصابة مؤكدة بالفيروس ونحو 6700 وفاة، “تباطأ انتشار (كوفيد 19)، لكن الفيروس لم يختف”، وفق ويلمس.

وفيما يتعلق بالمدارس، سيتمكن الطلاب من حضور دروسهم في بعض الصفوف يوم الاثنين 18 مايو.

وستعطى الأولوية للسنوات الأخيرة من التعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك السنة الأولى من التعليم الابتدائي، فيما لن يعاد فتح رياض الأطفال هذا العام.

وفي وسائل النقل العام، سيكون ارتداء قناع يغطي الأنف والفم إلزاميا اعتبارا من 4 مايو لمن يبلغ عمره 12 عاما وما فوق.

وأكدت ويلمس أن “ارتداء قناع سيلعب دورا رئيسيا في إستراتيجية” الخروج من الحجر، مذكرة بأهمية نظافة اليدين التي سيتم التحكم فيها بشكل خاص في المدارس.

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