احدث الأخبار

وفد المملكة لدى الأمم المتحدة ينضم لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك في كفاحها ضد جائحة كوفيد ١٩
أبرز المواد
 فيروس كورونا..هل تمثل أمراض الجلد مؤشرا على الإصابة بالوباء؟
أبرز المواد
 هل يؤثر كورونا على الصيام؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب
أبرز المواد
 أوروبا “تتحرر”.. دولة جديدة تعلن عودة المدارس والمتاجر
أبرز المواد
 سوري اعتقلوه في لبنان وهو يبيع امرأة نيجيرية بألف دولار
أبرز المواد
 وصول أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إلى مطار حائل
أبرز المواد
 جامعة سنغافورة: قمة منحنى انتشار كورونا في السعودية مطلع مايو ونهايتها بداية يونيو
أبرز المواد
 وسائل إعلام في هونغ كونغ تتحدث عن وفاة زعيم كوريا الشمالية
أبرز المواد
 البيت الأبيض: زيادة فحوصات فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة في كل الولايات الأمريكية
أبرز المواد
 حاكم نيويورك يكشف “مصدر كورونا” في الولاية الموبوءة
أبرز المواد
 خدمة فيديو جديدة من فيسبوك لمنافسة “هيمنة” زووم
أبرز المواد
 وزير الصحة التركي يشبه إسطنبول بـ “ووهان”
أبرز المواد
وفد المملكة لدى الأمم المتحدة ينضم لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك في كفاحها ضد جائحة كوفيد ١٩

وفد المملكة لدى الأمم المتحدة ينضم لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك في كفاحها ضد جائحة كوفيد ١٩

أبرز المواد
فيروس كورونا..هل تمثل أمراض الجلد مؤشرا على الإصابة بالوباء؟

فيروس كورونا..هل تمثل أمراض الجلد مؤشرا على الإصابة بالوباء؟

أبرز المواد
هل يؤثر كورونا على الصيام؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

هل يؤثر كورونا على الصيام؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

أبرز المواد
أوروبا “تتحرر”.. دولة جديدة تعلن عودة المدارس والمتاجر

أوروبا “تتحرر”.. دولة جديدة تعلن عودة المدارس والمتاجر

أبرز المواد

وفد المملكة لدى الأمم المتحدة ينضم لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك في كفاحها ضد جائحة كوفيد ١٩

وفد المملكة لدى الأمم المتحدة ينضم لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك في كفاحها ضد جائحة كوفيد ١٩
http://almnatiq.net/?p=857225
المناطق - واس

انضم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك في إطار التعاون الدولي لمكافحة جائحة كوفيد ١٩، وفي ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها المدينة في كفاحها ضد هذه الجائحة، معبرين عن السلام والتقدير والعرفان للمدينة التي تحتضن مقر الأمم المتحدة.
وعبر البيان الذي انضمت له ١٥٦ دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وأعد بمبادرة من وفد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن تقدير الدول العميق وامتنانها للأبطال الذين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم لإنقاذ أرواح آلاف المصابين، بكل شجاعة وإقدام، في مجال الرعاية الصحية ، والشرطة ، ورجال الإطفاء، وغيرهم، مؤكدين على ثقتهم بأن مدينة نيويورك ستتجاوز بإذن الله هذه المحنة، وستتغلب على الأزمة، وسينتصر سكانها على هذا التحدي.
ويأتي بيان التضامن في الوقت الذي تواجه فيه مدينة نيويورك واحدة من أكبر التحديات منذ عقود، حيث تفشت فيها جائحة كوفيد ١٩ بشكل كبير للغاية مخلفة قرابة الـ ١٤٠ ألف مصاب حتى اليوم في مدينة نيويورك لوحدها، في حين تخطت الإصابات في الولاية ككل حاجز الـ ٢٧٧ ألف إصابة، وحصد الفيروس أرواح مايزيد عن ٢٠ ألف شخص.

روابط ذات صلة

فيروس كورونا..هل تمثل أمراض الجلد مؤشرا على الإصابة بالوباء؟

فيروس كورونا..هل تمثل أمراض الجلد مؤشرا على الإصابة بالوباء؟
هل يؤثر كورونا على الصيام؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

هل يؤثر كورونا على الصيام؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب
أوروبا “تتحرر”.. دولة جديدة تعلن عودة المدارس والمتاجر

أوروبا “تتحرر”.. دولة جديدة تعلن عودة المدارس والمتاجر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*