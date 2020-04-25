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نشاطًا للرياح السطحية على 7 مناطق من المملكة و أمطار رعدية على مناطق اخرى

نشاطًا للرياح السطحية على 7 مناطق من المملكة و أمطار رعدية على مناطق اخرى
http://almnatiq.net/?p=857228
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة ،الشرقية). فيما تهطل أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية، عسير، الباحة ، جازان ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وشرقيه الى جنوبيه شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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