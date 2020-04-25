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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 24506 إصابة

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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 24506 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 24506 إصابة
http://almnatiq.net/?p=857247

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد إلى 775 شخصا فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 24506 حالات.
وذكرت الوزارة في بيان حول إحصائيات الـ24 ساعة الأخيرة أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة و1429 إصابة جديدة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس حتى الآن 5063.

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