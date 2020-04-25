“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, و تشمل مدينة تبوك و كافة محافظات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.