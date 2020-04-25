احدث الأخبار

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 24506 إصابة
أبرز المواد
 علامات تحذيرية في الأنف يمكن أن تشير إلى السرطان
أبرز المواد
 تقارير تشير لمغادرة رئيس كوريا الشمالية العاصمة إلى مكان مجهول
أبرز المواد
 المحكمة الأمريكية العليا ترفض وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات لليوم الثاني على التوالي
أبرز المواد
 بدء سريان بقاء السكان فى منازلهم بالعاصمة اليابانية لمدة أسبوعين
أبرز المواد
 نشاطًا للرياح السطحية على 7 مناطق من المملكة و أمطار رعدية على مناطق اخرى
أبرز المواد
 وفد المملكة لدى الأمم المتحدة ينضم لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك في كفاحها ضد جائحة كوفيد ١٩
أبرز المواد
 فيروس كورونا..هل تمثل أمراض الجلد مؤشرا على الإصابة بالوباء؟
أبرز المواد
 هل يؤثر كورونا على الصيام؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب
أبرز المواد
 أوروبا “تتحرر”.. دولة جديدة تعلن عودة المدارس والمتاجر
أبرز المواد
“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

منطقة تبوك
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 24506 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 24506 إصابة

أبرز المواد
علامات تحذيرية في الأنف يمكن أن تشير إلى السرطان

علامات تحذيرية في الأنف يمكن أن تشير إلى السرطان

أبرز المواد
تقارير تشير لمغادرة رئيس كوريا الشمالية العاصمة إلى مكان مجهول

تقارير تشير لمغادرة رئيس كوريا الشمالية العاصمة إلى مكان مجهول

أبرز المواد

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=857250
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, و تشمل مدينة تبوك و كافة محافظات المنطقة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

روابط ذات صلة

محافظ أملج يتفقد الميدان ويشارك رجال الأمن وجبة الإفطار 

محافظ أملج يتفقد الميدان ويشارك رجال الأمن وجبة الإفطار 
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تطلق برنامج “صحتك في بيتك “

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تطلق برنامج “صحتك في بيتك “
أمانة تبوك تكثف جولاتها الميدانية استعداداً لشهر رمضان المبارك

أمانة تبوك تكثف جولاتها الميدانية استعداداً لشهر رمضان المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*