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“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران

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“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=857253
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش ، ويدمة ، وثار ، وتستمر حتى الساعة الـ10مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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