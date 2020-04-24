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أمانة المدينة المنورة تستحدث أسواقاً مؤقتة للأغنام خلال شهر رمضان المبارك

أمانة المدينة المنورة تستحدث أسواقاً مؤقتة للأغنام خلال شهر رمضان المبارك

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أمانة المدينة المنورة تستحدث أسواقاً مؤقتة للأغنام خلال شهر رمضان المبارك

أمانة المدينة المنورة تستحدث أسواقاً مؤقتة للأغنام خلال شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=857259
المناطق - واس

استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة أسواقا مؤقتة للأغنام، خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى السماح لعدد من المطابخ المستوفية للاشتراطات الصحية بمزاولة نشاط ذبح الأغنام، ما يتيح خيارات متعددة لأهالي المدينة.
واعتمدت الأمانة في اختيارها للأسواق المؤقتة للأغنام والمطابخ المرخصة للذبح كثافة الأحياء السكنية وتوزيعها في 5 مواقع؛ لتغطي جميع الأحياء واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتأتي مواقع الأسواق المؤقتة في أحياء “البدراني تقاطع طريق الدائري الثاني مع طريق القصيم ، وحي المبعوث، ومخطط الرانوناء، وحي الظاهرة، وحي الدعيثة جوار نقطة ذبح الدعيثة”.
وأتاحت أمانة المدينة المنورة خدمة استقبال طلبات شراء الأغنام وذبحها وتوصيلها للعملاء في منازلهم بالتعاون مع مشغلي المسالخ ونقاط الذبح من خلال التواصل معهم عبر تطبيق الواتساب، مبينة أن هذه الخطوات تأتي بهدف مواجهة حجم الطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك.

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