شاهد..عمالة يرفعون أسعار الخضار والفواكه بنسبة 150%

المناطق - الرياض

وثق أحد المواطنين استغلال العديد من الباعة غير السعوديين في سوق الخضار دخول شهر رمضان المبارك لرفع أسعار الخضار والفواكه بوتيرة عالية وصلت إلى 150%.

وحسب المواطن الذي لم تتمكن صحيفة المناطق السوق الذي وثق منه المقطع فإن العمالة ساهمت في ارتفاع بعض أنواع الخضار والفاكهة أسعار غير مسبوقة مستغلة غياب مفتشي التجارة والبلديات.

ويتعمد هؤلاء العمالة رفع أسعار الخضار والفواكه مع حلول شهر رمضان من كل عام حيث يصف الكثير منهم شهر رمضان بموسم الربح الوفير بالنسبة لهم في ظل غياب الجهات الرقابية.

المؤسف أن هذه العمالة ورآها العديد من أصحاب الضمائر البعيدة عن الوطنية من الكفلاء أو المتسترين، الأمر الذي يدفع إلى المطالبة بمعالجتها ومن خلال سعوده الأسواق.