احدث الأخبار

“الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت
منطقة الجوف
 “نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا
أبرز المواد
 شاهد.. مصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة قرب الحرم في مخالفة لقرار وقف الصلاة
أبرز المواد
 شاهد.. مقيمين لا يعبأون بالاحترازات الصحية في سوق الخضار في بريدة
أبرز المواد
 شاهد..عمالة يرفعون أسعار الخضار والفواكه بنسبة 150%
أبرز المواد
 تقرير يفضح محاولات أردوغان التستر على كارثة كورونا
أبرز المواد
 ٥ أسواق مؤقتة للأغنام و 16 مسلخ ومطبخ نموذجي للذبح بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان
منطقة المدينة المنورة
 تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 24506 إصابة
أبرز المواد
“الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

منطقة جازان
متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت

متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت

منطقة الجوف
“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا

“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا

أبرز المواد
شاهد.. مصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة قرب الحرم في مخالفة لقرار وقف الصلاة

شاهد.. مصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة قرب الحرم في مخالفة لقرار وقف الصلاة

أبرز المواد

شاهد..عمالة يرفعون أسعار الخضار والفواكه بنسبة 150%

شاهد..عمالة يرفعون أسعار الخضار والفواكه بنسبة 150%
http://almnatiq.net/?p=857265
المناطق - الرياض

وثق أحد المواطنين استغلال العديد من الباعة غير السعوديين في سوق الخضار دخول شهر رمضان المبارك لرفع أسعار  الخضار والفواكه بوتيرة عالية وصلت إلى 150%.
وحسب المواطن الذي لم تتمكن صحيفة المناطق السوق الذي وثق منه المقطع فإن العمالة ساهمت في ارتفاع بعض أنواع الخضار والفاكهة أسعار غير مسبوقة مستغلة غياب مفتشي التجارة والبلديات.
ويتعمد هؤلاء العمالة رفع أسعار الخضار والفواكه مع حلول شهر رمضان من كل عام حيث يصف الكثير منهم شهر رمضان بموسم الربح الوفير بالنسبة لهم في ظل غياب الجهات الرقابية.
المؤسف أن هذه العمالة ورآها العديد من أصحاب الضمائر البعيدة عن الوطنية من الكفلاء أو المتسترين، الأمر الذي يدفع إلى المطالبة بمعالجتها ومن خلال سعوده الأسواق.

 

روابط ذات صلة

“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا

“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا
شاهد.. مصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة قرب الحرم في مخالفة لقرار وقف الصلاة

شاهد.. مصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة قرب الحرم في مخالفة لقرار وقف الصلاة
شاهد.. مقيمين لا يعبأون بالاحترازات الصحية في سوق الخضار في بريدة

شاهد.. مقيمين لا يعبأون بالاحترازات الصحية في سوق الخضار في بريدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*