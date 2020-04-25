شاهد.. مقيمين لا يعبأون بالاحترازات الصحية في سوق الخضار في بريدة

المناطق - الرياض

وثّق مقطع فيديو، تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يرصد فيه التزاحم الشديد في سوق الخضار بمحافظة بريدة يوم أمس الجمعة، حسب ما هو متداول.

ويظهر المقطع، امتلاء السوق بالمقيمين من جنسيات آسيوية غير عابئين بالاحترازات الصحية التي فرضتها اللجان المعنية بمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مخالفتهم قرار منع التجول وضرورة التباعد الاجتماعي.

يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد عدة مرات أن معظم الإصابات المسجلة خلال الأيام الماضية كانت في أوساط العمالة وهذا يعني أن للعمالة دوراً كبيراً في زيادة نسبة الإصابات في المملكة.