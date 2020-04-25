احدث الأخبار

أمانة الجوف توجه بالسماح للمطابخ بالذبح للحد من الزحمه و التجمعات
منطقة الجوف
 450 سلة غذائية توزعها جمعية البر بدومة الجندل تضامنا مع مبادرة ” كلنا أهل “
منطقة الجوف
 “الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت
منطقة الجوف
 “نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا
أبرز المواد
 شاهد.. مصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة قرب الحرم في مخالفة لقرار وقف الصلاة
أبرز المواد
 شاهد.. مقيمين لا يعبأون بالاحترازات الصحية في سوق الخضار في بريدة
أبرز المواد
 شاهد..عمالة يرفعون أسعار الخضار والفواكه بنسبة 150%
أبرز المواد
 تقرير يفضح محاولات أردوغان التستر على كارثة كورونا
أبرز المواد
 ٥ أسواق مؤقتة للأغنام و 16 مسلخ ومطبخ نموذجي للذبح بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان
منطقة المدينة المنورة
 تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
أمانة الجوف توجه بالسماح للمطابخ بالذبح للحد من الزحمه و التجمعات

أمانة الجوف توجه بالسماح للمطابخ بالذبح للحد من الزحمه و التجمعات

منطقة الجوف
450 سلة غذائية توزعها جمعية البر بدومة الجندل تضامنا مع مبادرة ” كلنا أهل “

450 سلة غذائية توزعها جمعية البر بدومة الجندل تضامنا مع مبادرة ” كلنا أهل “

منطقة الجوف
“الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

منطقة جازان
متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت

متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت

منطقة الجوف

شاهد.. مقيمين لا يعبأون بالاحترازات الصحية في سوق الخضار في بريدة

شاهد.. مقيمين لا يعبأون بالاحترازات الصحية في سوق الخضار في بريدة
http://almnatiq.net/?p=857273
المناطق - الرياض

وثّق مقطع فيديو، تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يرصد فيه التزاحم الشديد في سوق الخضار بمحافظة بريدة يوم أمس الجمعة، حسب ما هو متداول.
ويظهر المقطع، امتلاء السوق بالمقيمين من جنسيات آسيوية غير عابئين بالاحترازات الصحية التي فرضتها اللجان المعنية بمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مخالفتهم قرار منع التجول وضرورة التباعد الاجتماعي.
يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد عدة مرات أن معظم الإصابات المسجلة خلال الأيام الماضية كانت في أوساط العمالة وهذا يعني أن للعمالة دوراً كبيراً في زيادة نسبة الإصابات في المملكة.

 

روابط ذات صلة

“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا

“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا
شاهد.. مصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة قرب الحرم في مخالفة لقرار وقف الصلاة

شاهد.. مصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة قرب الحرم في مخالفة لقرار وقف الصلاة
شاهد..عمالة يرفعون أسعار الخضار والفواكه بنسبة 150%

شاهد..عمالة يرفعون أسعار الخضار والفواكه بنسبة 150%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*