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شاهد.. مصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة قرب الحرم في مخالفة لقرار وقف الصلاة

شاهد.. مصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة قرب الحرم في مخالفة لقرار وقف الصلاة
http://almnatiq.net/?p=857277
المناطق - الرياض

استمراراً لعدم التجاوب مع القرارات التي اتخذتها المملكة ومنها وقف الصلاة بالمساجد،  عدد من الوافدين بمخالفة هذا القرار بخروجهم لأداء صلاة الجمعة مع الحرم المكي في أحد الشوارع القريبة من الحرم .
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة مكة ، عدد من المصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة في أحد الطرق المؤدية للحرم المكي، مخالفين بذلك قرار منع التجول وضرورة التباعد الإلزامي.
وكانت هيئة كبار العلماء قد قررت إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.
وكان متحدث وزارة الصحة أعلن يوم أمس الجمعة تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا 75% منهم غير سعوديين.

 

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