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“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا

“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا

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“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا

“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا
http://almnatiq.net/?p=857282
المناطق - الرياض
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على سيارة تابعة لحزب الله في سوريا.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تحذير عناصر “حزب الله” الإرهابي في سوريا قبل استهداف موكبهم الأسبوع الماضي، تجنبا لقتلهم، وإشعال فتيل حرب مدمرة في لبنان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر موال لإيران أن عناصر حزب الله في سوريا تلقوا مكالمات هاتفية مفاجئة من مسؤولين إسرائيليين لتحذيرهم بضرورة إخلاء مواقعهم قبل أن يتم استهدافهم في 14 أبريل/نيسان الجاري.

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