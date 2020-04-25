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متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت

متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت

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متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت

متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت
http://almnatiq.net/?p=857286
المناطق - الجوف

أكد بيان متحدث وزارة الصحة اليوم تسجيل ثمان حالات تأكدت إصابتها بفايروس كورونا بمنطقة الجوف، خمس حالات منها في مدينة سكاكا وحالتان في محافظة القريات وحالة واحدة في محافظة طبرجل.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة الجوف الأستاذ فهد محمد الكريع في لقاء مع قناة الإخبارية السعودية أن صحة الجوف تعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيدهم الله ، وبمتابعة وتوجيهات مستمرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير الصحة .

مؤكداً بأن المنطقة قامت بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ، بالتكامل مع الجهات المعنية لمواجهة الفايروس،والدولة بذلت جهوداً كبيرة وتضحيات اقتصادية تاريخية من أجل المحافظة على صحة الإنسان، مشددة على أن الدور الأساسي يعتمد الآن على مستوى وعي وتجاوب الجميع وتقيدهم بالإجراءات وإرشادات الصحة ، ومن أهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في منازلهم ما لم يكون هناك ضرورة .

وشدد الكريع على أن جميع الحالات التي تم تسجيلها في المنطقة هي نتيجة مخالطة حالات قادمة من خارج المنطقة مصابه بالفايروس، “لهذا نؤكد بصفة مستمرة على عدم المخالطة، فوجود حالة يعني لا سمح الله وجود غيرها بسبب المخالطة وعدم التقيد بالتعليمات، كما نشدد على أهمية التزام القادمين إلى المنطقة بالحجر الصحي ، من حاملي التصاريح أو الظروف الاستثنائية، وعدم المخالطة نهائياً”.

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