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“الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=857289
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الريث، و العارضة، و فيفاء، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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