450 سلة غذائية توزعها جمعية البر بدومة الجندل تضامنا مع مبادرة ” كلنا أهل “

الجوف - محمد الحسن

تضامنًا وتجاوباً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تحت شعار “كلنا أهل” بهدف التخفيف على الأسر المحتاجه والمتضرره من الآثار الاقتصادية والاجتماعية بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد ، وبالتعاون مع فريق الجوف الكشفي التطوعي وفرق الجمعية التطوعية وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة دومة الجندل ما يقارب 450 سلة غدائية لمستفيدي الجمعية وإيصالها لمنازلهم .

من جانبه رفع مدير جمعية البر الخيرية بدومة الجندل الإستاذ سعدون الوشيح شكره وتقديرة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على متابعته وأهتمامه لكل إحتياجات أبناء المنطقة سائلاً الله أن يحفظ سموه وأن يعجل بزوال هذه الغمه عن هذه الأمه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة .

يذكر أن جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تقع على طريق الأمير سلطان بحي الملك فهد والتواصل جوال رقم

0530322544

وحساب الجمعية بمصرف الراجحي رقم SA9480000213609010029034

موقع جمعية البر الخيرية بدومة الجندل على الانترنت

http://www.alkhiria.org/