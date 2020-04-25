احدث الأخبار

450 سلة غذائية توزعها جمعية البر بدومة الجندل تضامنا مع مبادرة ” كلنا أهل “
منطقة الجوف
 “الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت
منطقة الجوف
 “نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا
أبرز المواد
 شاهد.. مصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة قرب الحرم في مخالفة لقرار وقف الصلاة
أبرز المواد
 شاهد.. مقيمين لا يعبأون بالاحترازات الصحية في سوق الخضار في بريدة
أبرز المواد
 شاهد..عمالة يرفعون أسعار الخضار والفواكه بنسبة 150%
أبرز المواد
 تقرير يفضح محاولات أردوغان التستر على كارثة كورونا
أبرز المواد
 ٥ أسواق مؤقتة للأغنام و 16 مسلخ ومطبخ نموذجي للذبح بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان
منطقة المدينة المنورة
 تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
منطقة تبوك
450 سلة غذائية توزعها جمعية البر بدومة الجندل تضامنا مع مبادرة ” كلنا أهل “

450 سلة غذائية توزعها جمعية البر بدومة الجندل تضامنا مع مبادرة ” كلنا أهل “

منطقة الجوف
“الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

منطقة جازان
متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت

متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت

منطقة الجوف
“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا

“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا

أبرز المواد

450 سلة غذائية توزعها جمعية البر بدومة الجندل تضامنا مع مبادرة ” كلنا أهل “

450 سلة غذائية توزعها جمعية البر بدومة الجندل تضامنا مع مبادرة ” كلنا أهل “
http://almnatiq.net/?p=857293
الجوف - محمد الحسن

تضامنًا وتجاوباً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تحت شعار “كلنا أهل” بهدف التخفيف على الأسر المحتاجه والمتضرره من الآثار الاقتصادية والاجتماعية بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد ، وبالتعاون مع فريق الجوف الكشفي التطوعي وفرق الجمعية التطوعية وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة دومة الجندل ما يقارب 450 سلة غدائية لمستفيدي الجمعية وإيصالها لمنازلهم  .

من جانبه رفع مدير جمعية البر الخيرية بدومة الجندل الإستاذ سعدون الوشيح شكره وتقديرة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على متابعته وأهتمامه لكل إحتياجات أبناء المنطقة سائلاً الله أن يحفظ سموه وأن يعجل بزوال هذه الغمه عن هذه الأمه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة .

يذكر أن جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تقع على طريق الأمير سلطان بحي الملك فهد والتواصل جوال رقم
0530322544
وحساب الجمعية بمصرف الراجحي رقم SA9480000213609010029034
موقع جمعية البر الخيرية بدومة الجندل على الانترنت

http://www.alkhiria.org/

روابط ذات صلة

متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت

متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت
بلدية دومة الجندل تغلق موقعاً وعدداً من السوبر ماركات الغذائية لمخالفتها الإشتراطات البلدية

بلدية دومة الجندل تغلق موقعاً وعدداً من السوبر ماركات الغذائية لمخالفتها الإشتراطات البلدية
جامعة الجوف تناقش أول رسالة ماجستير عن بُعد

جامعة الجوف تناقش أول رسالة ماجستير عن بُعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*