أمانة الجوف توجه بالسماح للمطابخ بالذبح للحد من الزحمه و التجمعات

الجوف - محمد الحسن

أنهت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها استعداداتها استقبال شهر رمضان المبارك 1441هـ عبر إعداد خططها التشغيلية لتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية وتكثيف أعمال النظافة والغسيل والتطهير والتعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة بأحياء وطرق وميادين المنطقة .

فيما وجه آمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان اعتبارًا من اليوم السماح للمطابخ بالذبح وذلك خلال هذا الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك 1441 .

وأكد عبدالله الماجد المتحدث الرسمي ان هذا التوجيه يأتي بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين في تخفيف الضغط على المسالخ من خلال السماح للمطابخ بالذبح خلال هذا الشهر المبارك موضحًا ان هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم وللحد من الازدحام والتجمعات والوقاية من فايروس كورونا .

وأكدت الامانة على المطابخ ضرورة توفر الاشتراطات الصحية لديها ان تكون الرخصة سارية المفعول مع توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح والحرص على النظافة الدائمة، بالإضافة لتوفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات،والتعاقد مع مؤسسات مختصة في حال عدم توفر ذلك لقيامها بنقل المخلفات .

وأشار بان الامانه ستقوم بأخذ التعهد على صاحب المطبخ بالالتزام بتعليمات عدم الذبح بعد انتهاء فترة السماح .

واهابت أمانة منطقة الجوف بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل مباشرة عبر مركز العملاء 940 .