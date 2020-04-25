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الزراع يصدر عدد من القرارات الإدارية والتنفيذية بجامعة الجوف

الزراع يصدر عدد من القرارات الإدارية والتنفيذية بجامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=857313
المناطق _ الجوف

تضمنت إنشاء مركز لدعم اتخاذ القرارات وإلغاء إدارة المتابعة: أ. د/ بدر الزارع يصدر عدداً من القرارات الإدارية أصدر مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع، عدداً من القرارات الإدارية والتنفيذية، وجاءت القرارات على النحو التالي:
١/ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٢) بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ، الصادر بإلغاء وحدات المتابعة بالأجهزة الحكومية، يتم إلغاء إدارة المتابعة في الجامعة ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية ومراقبة سير العمل في الجامعة وفحص الشكاوى إلى إدارة المراجعة الداخلية، ونقل مراقبة انتظام دوام الموظفين إلى عمادة الموارد البشرية.
٢/ إنشاء مركز دعم اتخاذ القرارات والسياسات التنظيمية.
٣/ إلغاء إدارة التطوير الإداري بوكالة الجامعة للتطوير والجودة ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلى عمادة الموارد البشرية وإسناد مهام التطوير التنظيمي إلى مركز دعم اتخاذ القرارات والسياسات التنظيمية.
٤/ تغيير مسمى الإدارة القانونية إلى إدارة الشؤون القانونية.
٥/ تغيير مسمى إدارة الابتعاث والتدريب إلى إدارة الابتعاث.
٦/ تشكيل لجنة برئاسة مدير الجامعة المكلف وعضوية الإدارات المعنية للعمل على توزيع الموظفين والعهد والملفات المتعلقة بأعمالها إلى الإدارات التي أسندت إليها تلك النشاطات والأعمال واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
٧/ تكليف لجنة مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية بالجامعة بمراجعة الأهداف والمهام والتعديلات على الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية المعنية.

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