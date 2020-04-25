احدث الأخبار

دوريات الأفواج بوزارة الداخلية تضبط عدداً من محاولات تهريب المواد المحظورة بمناطق جازان وعسير ونجران
أبرز المواد
 الزراع يصدر عدد من القرارات الإدارية والتنفيذية بجامعة الجوف
منطقة الجوف
 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يُصدر النسخة المحدثة من تطبيق “مصحف المدينة النبوية “
أبرز المواد
 أمانة الشرقية : المختبر المركزي للأغذية ساهم برفع مستوى سلامة الأمن الغذائي للمستهلك
أبرز المواد
 أمانة الجوف توجه بالسماح للمطابخ بالذبح للحد من الزحمه و التجمعات
منطقة الجوف
 450 سلة غذائية توزعها جمعية البر بدومة الجندل تضامنا مع مبادرة ” كلنا أهل “
منطقة الجوف
 “الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 متحدث صحة الجوف لقناة الإخبارية : تسجيل حالة بكورونا قد يقود لحالات أخرى وعلينا البقاء بالبيوت
منطقة الجوف
 “نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا
أبرز المواد
 شاهد.. مصلين من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة الجمعة قرب الحرم في مخالفة لقرار وقف الصلاة
أبرز المواد
 شاهد.. مقيمين لا يعبأون بالاحترازات الصحية في سوق الخضار في بريدة
أبرز المواد
 شاهد..عمالة يرفعون أسعار الخضار والفواكه بنسبة 150%
أبرز المواد
دوريات الأفواج بوزارة الداخلية تضبط عدداً من محاولات تهريب المواد المحظورة بمناطق جازان وعسير ونجران

دوريات الأفواج بوزارة الداخلية تضبط عدداً من محاولات تهريب المواد المحظورة بمناطق جازان وعسير ونجران

أبرز المواد
الزراع يصدر عدد من القرارات الإدارية والتنفيذية بجامعة الجوف

الزراع يصدر عدد من القرارات الإدارية والتنفيذية بجامعة الجوف

منطقة الجوف
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يُصدر النسخة المحدثة من تطبيق “مصحف المدينة النبوية “

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يُصدر النسخة المحدثة من تطبيق “مصحف المدينة النبوية “

أبرز المواد
أمانة الشرقية : المختبر المركزي للأغذية ساهم برفع مستوى سلامة الأمن الغذائي للمستهلك

أمانة الشرقية : المختبر المركزي للأغذية ساهم برفع مستوى سلامة الأمن الغذائي للمستهلك

أبرز المواد

دوريات الأفواج بوزارة الداخلية تضبط عدداً من محاولات تهريب المواد المحظورة بمناطق جازان وعسير ونجران

دوريات الأفواج بوزارة الداخلية تضبط عدداً من محاولات تهريب المواد المحظورة بمناطق جازان وعسير ونجران
http://almnatiq.net/?p=857319
المناطق _الرياض

تمكنت دوريات الأفواج بوزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 1441هـ؛ ضمن مهامها الأمنية المساندة في المحافظات الحدودية الجبلية بمناطق جازان، وعسير، ونجران، من إحباط عدد من محاولات التهريب للمواد المخدرة والحشيش والأسلحة والذخيرة الحية.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم إحباط محاولات تهريب قرابة ( 74 ) طناً من مادة القات المخدرة، و ( 177 ) كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و ( 9357 ) حبة محظورة، و( 239 ) قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و( 3362 ) من الذخيرة الحية.
وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم ( 2307 ) أشخاص، والتحفظ على مبالغ قدرها ( 2,839,955 ) ريالاً، وحجز قرابة ( 2268 ) سيارة في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى ضبط ( 11967 ) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.

روابط ذات صلة

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يُصدر النسخة المحدثة من تطبيق “مصحف المدينة النبوية “

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يُصدر النسخة المحدثة من تطبيق “مصحف المدينة النبوية “
أمانة الشرقية : المختبر المركزي للأغذية ساهم برفع مستوى سلامة الأمن الغذائي للمستهلك

أمانة الشرقية : المختبر المركزي للأغذية ساهم برفع مستوى سلامة الأمن الغذائي للمستهلك
“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا

“نيويورك تايمز” تفجر مفاجأة: إسرائيل حذرت عناصر حزب الله الإرهابي قبل استهدافهم في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*