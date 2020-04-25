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أمير المدينة المنورة يوجه كافة الجهات الحكومية ببذل مزيداً من الجهود خلال شهر رمضان المبارك

أمير المدينة المنورة يوجه كافة الجهات الحكومية ببذل مزيداً من الجهود خلال شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=857323
المناطق _ المدينة المنورة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة، كافة الجهات الحكومية ببذل مزيداً من الجهود خلال شهر رمضان المبارك ، لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وتسهيل الإجراءات لهم في ايصال الخدمات للإحياء وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، جاء ذلك خلال ترأس سموه للاجتماع السابع عشر للجنة الطواري بالمنطقة عبر منصة التواصل الافتراضي المرئي .
وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة على ضرورة ايصال السلال الغذائية لكافة ساكني الاحياء بالتنسيق مع مركز الأزمات والطوارئ بالأمارة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ضمن مبادرة “خير المدينة” .
وشدد سموه على لجنة متابعة اسكان العمال استمرار جهودها في تطبيق الشروط الصحية لمساكن العمالة ضمن الإجراءات الاحترازية في منع التكدس الحاصل في بعض مواقع اسكان العمال .
من جهة اخرى استعرضت اللجنة الجهود المبذولة من الشؤون الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والاجراءات المعمول بها حاليا .
كما اقرت اللجنة اجراءات فعالة لتسهيل التراخيص لمشروع إسكان العمالة النموذجي الجاري تنفيذه في 3 مواقع بالمدينة المنورة ، والسماح لنشاط الأسمدة والصيدليات البيطرية الحاصلة على تصاريح عمل موثقة من فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالعمل نظراً لأهميتها ولسلامة المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية .
تجدر الاشارة الى ان لجنة الطواريء تواصل اجتماعاتها بشكل يومي لاستعراض تقارير الوضع العام ومناقشة اهم المواضيع التي تتطلب المعالجة السريعة في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها وبما يكفل توفير المستلزمات اليومية لسكان الاحياء المعزولة .

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