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مدير عام “مدن” يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك

مدير عام “مدن” يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك

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٥ أسواق مؤقتة للأغنام و 16 مسلخ ومطبخ نموذجي للذبح بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان

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أبرز المواد

مدير عام “مدن” يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك

مدير عام “مدن” يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=857329
جدة _ عادل الزهراني

رفع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، باسمه واسم منسوبي “مدن”، خالص التهاني وأسمى التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “أيّده الله”، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز “حفظه الله”، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال:” نيابةً عن نفسي وعن منسوبي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليُمن والبركات، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وقياداتنا وشعبنا الكريم من كل سوء، وأن تظل راية وطننا العظيم تُحلّق خفّاقة في سماء المجد والعزة”.

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