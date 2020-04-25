نفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف 90 برنامجاً تدريبياً عن بُعد، استفاد منها 8097 مستفيداً ومستفيدة حتى نهاية شهر شعبان.
وتضمنت البرامج المنفذة العديد من البرامج الإدارية والمالية والنفسية والاجتماعية والتربوية، والبرامج الشرعية والدينية، وبرامج اللغة العربية والإنجليزية، وكذلك البرامج التثقيفية في المجالات الصحية والطبية بالتعاون مع الكليات المعنية بالجامعة.
ويمكن الاطلاع على الأرشيف الشامل للبرامج المنفذة إلكترونياً لجميع أفراد المجتمع من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3eTaKMv
جامعة الجوف تُدرب أكثر من 8000 متدرباً من أفراد المجتمع في 90برنامجاً عن بُعد حتى نهاية شهر شعبان
نفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف 90 برنامجاً تدريبياً عن بُعد، استفاد منها 8097 مستفيداً ومستفيدة حتى نهاية شهر شعبان.
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