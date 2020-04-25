جامعة الجوف تُدرب أكثر من 8000 متدرباً من أفراد المجتمع في 90برنامجاً عن بُعد حتى نهاية شهر شعبان

المناطق _ الجوف

نفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف 90 برنامجاً تدريبياً عن بُعد، استفاد منها 8097 مستفيداً ومستفيدة حتى نهاية شهر شعبان.

وتضمنت البرامج المنفذة العديد من البرامج الإدارية والمالية والنفسية والاجتماعية والتربوية، والبرامج الشرعية والدينية، وبرامج اللغة العربية والإنجليزية، وكذلك البرامج التثقيفية في المجالات الصحية والطبية بالتعاون مع الكليات المعنية بالجامعة.

ويمكن الاطلاع على الأرشيف الشامل للبرامج المنفذة إلكترونياً لجميع أفراد المجتمع من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3eTaKMv