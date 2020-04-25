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مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بعمارة سكنية ويقوم بإخلاء خمسة عشر شخصاً

مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بعمارة سكنية ويقوم بإخلاء خمسة عشر شخصاً
http://almnatiq.net/?p=857343
تبوك _ علي العميري

باشرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم إخماد حريق في شقة بمنزل بحي المطار وإخلاء عدد ( 15 ) شخاصاً حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة ( اجهاد ) لشخص في العقد الرابع من العمر من جنسيه عربية.
وفي التفاصيل أوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري أن مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضباء تبلغ صباح اليوم عن حريق في شقة بمنزل بحي المطار بالمحافظة .
وأضاف أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في غرفة بشقة بالدور الأرضي ، فتم مباشرة الحادث والسيطرة عليه واخماد النيران وإخلاء عدد ( 15 ) شخاصاً ، نتج عن الحادث إصابة واحدة ( اجهاد ) لشخص في العقد الرابع من العمر من جنسيه عربية تم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وكان ذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة .
فيما أكد العمري أن الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع والتأكد دائماً من وجود وسائل السلامة المنزلية واستخدام الأدوات الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس والحذر خلال شهر رمضان المبارك من أخطار المطابخ ، ولفت إلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

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