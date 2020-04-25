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“هدف” يستعد لتدشين برنامج تدريبي عن بعد لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال منصة “دروب”

“هدف” يستعد لتدشين برنامج تدريبي عن بعد لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال منصة “دروب”

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“هدف” يستعد لتدشين برنامج تدريبي عن بعد لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال منصة “دروب”

“هدف” يستعد لتدشين برنامج تدريبي عن بعد لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال منصة “دروب”
http://almnatiq.net/?p=857346
المناطق _الرياض

يستعد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتدشين برنامج تدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية عن بعد، من خلال منصة دروب الإلكتروني، وذلك تلبية لاحتياج المنشآت في القطاع الخاص من الكوادر البشرية التي تمتلك مهارات مناسبة من اللغة الإنجليزية.
ويأتي البرنامج ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت في القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).
ويهدف البرنامج لتطوير مهارات الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص في اللغة الإنجليزية، من خلال تقديم تدريب نوعي لمدة شهرين لكل مرشح، ويمكن للمتدرب التقدم في مستويات اللغة الإنجليزية الستة عشر المتاحة في البرنامج التدريبي وفق أدائه الشخصي وسرعة تعلمه خلال فترة التدريب.
ويدعم برنامج التدريب الإلكتروني “دروب” doroob.sa، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل وموظفي القطاع الخاص الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.
ويسعى برنامج “دروب”، إلى تطوير مهارات المستفيدين من أبناء وبنات الوطن، فهو برنامج شامل؛ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات.
ويٌعد برنامج “دروب” مرتكزا رئيسا في مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني انطلاقا من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل والطلاب والأشخاص الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي بغية الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

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