أمانة الأحساء تطلق خدمة المسج النشط “من السيارة” للكشف عن “كورونا”

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ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشّي فيروس كورونا المستجد، أطلقت أمانة الأحساء مبادرتها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالأحساء، أول نقطة للمسح النشط، والذي يهدف إلى فحص الأشخاص من سياراتهم.

النقطة الواقعة على طريق الملك فهد، تستقبل مختلف الشرائح المستحقة للفحص أو الأشخاص الراغبين في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، عبر مسارين، ونقطة الفحص تضم عدد من المختصين وفريق طبي متكامل يقوم بهذه المهمة، وتشرف عليها صحة الأحساء.

ويقوم الممارسون الصحيون داخل النقطة بإجراء الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري كإجراء استباقي للتأكد من الوضع الصحي لمن يرغب الكشف، مما يساهم في الاكتشاف في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، والحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.

وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن حكومتنا الرشيدة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من أجل صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وحمايتهم من فيروس «كورونا».