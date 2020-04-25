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“الأثر الإيجابي للمنتجات الحيوية” .. محاضرة تثقيفية عن بعد بزراعة تبوك

“الأثر الإيجابي للمنتجات الحيوية” .. محاضرة تثقيفية عن بعد بزراعة تبوك

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“الأثر الإيجابي للمنتجات الحيوية” .. محاضرة تثقيفية عن بعد بزراعة تبوك

“الأثر الإيجابي للمنتجات الحيوية” .. محاضرة تثقيفية عن بعد بزراعة تبوك
http://almnatiq.net/?p=857359
المناطق _ تبوك

ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك الثلاثاء القادم ، عبر الاتصال عن بُعد في منصة خبرات زراعية ونحل تبوك ، محاضرة تثقيفية بعنوان “الأثر الإيجابي للمنتجات الحيوية ومكافحة الآفات وزيادة خصوبة التربة وتقليل استخدام الكيماويات “.
وستتناول المحاضرة أربعة محاور رئيسية ، يأتي عنوان المحور الأول منها “التربة كائن حي كيف يتجدد” التي سيتناول المحاضر فيها الأثر السلبي لتراكم الأسمدة والمبيدات الكيماوية في تدمير الأحياء الدقيقة النافعة وتعرية التربة الزراعية وتدهورها, كما سيكون عنوان المحور الثاني ” التعريف بالبكتيريا والفطريات النافعة وآلية أثرها على التربة والمحاصيل ” مرفقة بتجارب المملكة في هذا الإطار .
فيما سيتناول المحور الثالث طرق مكافحة الآفات عن طريق المنتجات الحيوية الطبيعية مع التركيز على أكثر هذه الآفات ضرراً على محاصيل المزارعين في المملكة ، أما المحور الرابع والأخير فسيكون عن فوائد الزراعة النظيفة ومستقبلها والتأكيد على المسئولية المجتمعية في الشركات العاملة في مجال الزراعة.
ودعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك الراغبين في الاستفادة من هذه المحاضرة التي ستقام في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً التواصل عبر الرقم 0506973137.

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