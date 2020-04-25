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202 متبرع ومتبرعة للدم في مبادرة “تبرع بلا تجمع” بحفر الباطن

202 متبرع ومتبرعة للدم في مبادرة “تبرع بلا تجمع” بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=857362
المناطق _ حفر الباطن

شهدت مبادرة التبرع بالدم التي أطلقتها المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن تحت شعار ( تبرع بلا تجمع ) إقبالًا متزايداً خلال الأسبوع الماضي إذا بلغ عدد وحدات الدم 202 وحدة دم من خلال الوصول إلى 115 متبرع ومتبرعة في منازلهم عبر الفرق الطبية للمنازل فيما تخطى عدد المتبرعين داخل بنك الدم المركزي 87 متبرع ومتبرعة من خلال تطبيق وتين ، وخصصت صحة حفر الباطن عربة التبرع وسيارات الإسعاف المجهزة بطاقم طبي للعمل على تأمين بنوك الدم بالشكل الكافي وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19), للحفاظ على بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم والوصول إليهم دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات أو بنوك الدم، تماشيًا مع أمر منع التجول، وتأكيدًا على أهمية البقاء في المنزل.
ولفتت صحة حفر الباطن إلى الدور المهم للمشاركة المجتمعية في دعم مخزون وحدات الدم، التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم.

 

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