148 إصابة بكورونا على السفينة الإيطالية “كوستا أتلانتيكا”

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أكد مسؤول ياباني، السبت، وجود 148 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في اليابان، بعد استكمال سلطات الصحة إجراء الفحوص لكل أفراد الطاقم

وأضاف المسؤول بمنطقة ناجازاكي أن 57 من أفراد الطاقم جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية ليرتفع إجمالي الإصابات على متن السفينة كوستا أتلانتيكا إلى 148، أي نحو ربع عدد أفراد طاقم السفينة المؤلف من 623 فردا

وترسو هذه السفينة في اليابان منذ فبراير/شباط الماضي من أجل الإصلاح والصيانة بعد أن منعت الجائحة عمليات إصلاح مقررة في الصين

وقال المسؤول في مؤتمر صحفي إن منطقة ناجازاكي تبحث مع الحكومة كيفية التعامل مع العدد الكبير من الإصابات على السفينة

ووفقا للعين، أضاف أنه لا يوجد تغيير في خطط إرسال من يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا إلى دولهم في أقرب وقت ممكن

تأتي الإصابة الجماعية على ظهر السفينة الراسية في ناجازاكي في الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات بعض مناطق اليابان من نفاد الأسرة

وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 13 ألفا وتوفي نحو 350 شخصا

وفرضت سلطات ناجازاكي حجرا صحيا على السفينة لدى وصولها وأمرت طاقمها بعدم تجاوز رصيف الميناء إلا لزيارة المستشفى