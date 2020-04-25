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الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 26 طفلاً بكورونا

الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 26 طفلاً بكورونا

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الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 26 طفلاً بكورونا

الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 26 طفلاً بكورونا
http://almnatiq.net/?p=857366
المناطق_الرياض

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا لدى أطفال تقل أعمارهم عن 9 سنوات في عموم البلاد

وقالت الكيلة إنه “تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 495”

وأوضحت، أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: “إصابتان لعائلة ممرض في مستشفى المطلع في يطا، وتسع إصابات في مخيم شعفاط بالقدس”

ووفق روسيا اليوم أضافت: “سجلنا حالتي شفاء في فلسطين لترتفع حالات الشفاء إلى 105 حالات، وحالة انتكاسة في مستشفى هوغو تشافيز بترمسعيا، لترتفع حالات الانتكاسة إلى 18 حالة، ما نسبته 3% مقارنة بـ14% في العالم

وأشارت إلى أنه يوجد حوالي 328 حالة قيد العلاج، 251 بالقدس بينها 122 حالة في ضواحي القدس، وأن نسبة المصابين في القدس تشكل 60% من المصابين في عموم البلاد

وشددت الكيلة، على أن “عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي ارتفعت إلى 9 إصابات، ونسبة الإصابة في صفوف العمال نحو 74%، وأنه تم إجراء 28500 فحص خاص بكورونا منذ بداية الجائحة في فلسطين”

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