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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سمو رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سمو رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان
http://almnatiq.net/?p=857368
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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