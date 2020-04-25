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وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 50 ألفا والإصابات 895 ألفا

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وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 50 ألفا والإصابات 895 ألفا

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 50 ألفا والإصابات 895 ألفا
http://almnatiq.net/?p=857369
المناطق_وكالات

تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا فى الولايات المتحدة 50 ألفا، وهو ما يمثل ضعف عدد الوفيات بالفيروس قبل 10 أيام.

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 50 ألفا و439 وفاة والإصابات 895 ألفاً و766 إصابة.

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