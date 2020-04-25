وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 50 ألفا والإصابات 895 ألفا

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تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا فى الولايات المتحدة 50 ألفا، وهو ما يمثل ضعف عدد الوفيات بالفيروس قبل 10 أيام.

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 50 ألفا و439 وفاة والإصابات 895 ألفاً و766 إصابة.