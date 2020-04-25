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بولندا تفتح الملاعب وتخفف القيود على الرياضة

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بولندا تفتح الملاعب وتخفف القيود على الرياضة

بولندا تفتح الملاعب وتخفف القيود على الرياضة
http://almnatiq.net/?p=857370

تخطط بولندا لإعادة فتح الأماكن الرياضية المفتوحة في الرابع من مايو أيار كما ستسمح بعودة مباريات الدوري المحلي الأول لكرة القدم بحلول نهاية الشهر المقبل في اطار سعيها لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبدأت بولندا في تخفيف بعض القيود في وقت سابق من الشهر الجاري قائلة إن هذه الإجراءات كلفت الاقتصاد كثيرا. وفي أطار ذلك اعادت فتح الغابات والمتنزهات وخففت القيود المتعلقة بعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في المحلات التجارية.

وحتى اليوم السبت وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة إلى 11067 حالة بينما وصل عدد ضحايا العدوى إلى 499 حالة وفاة.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت “الرياضة جزء مهم من الاقتصاد الوطني وهي تسهم في تحسين الصحة ونحن ندرك مدى أهميتها في العودة للأوضاع الطبيعية.”

وأضاف رئيس الوزراء أن المرحلة التالية في تخفيف القيود الوقائية على الرياضة ستشمل اعادة فتح القاعات الرياضية المغلقة تليها أحواض السباحة وأندية اللياقة البدنية.

كما ستسمح بولندا بعودة مباريات دوري كرة القدم الأول في نهاية مايو أيار المقبل بدون جمهور وبعودة سباقات الدراجات النارية في منتصف يونيو حزيران.

وقال الزعيم البولندي إن بلاده ستطلق مركزين رياضيين متخصصين حتى يتسنى للرياضيين في بلاده الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو والتي تأجلت إلى العام المقبل.

وقالت دانوتا دموفسكا-أندريوك وزيرة الرياضة البولندية في مؤتمر صحفي “أتمنى أن يعود رياضيونا من الألعاب الأولمبية بحقيبة مليئة بالميداليات.”

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